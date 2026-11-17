M-ledaren Ulf Kristersson har begärt mer tid av talmannen, meddelar han vid en pressträff efter mötet med Andreas Norlén. Han vill vänta med en ny statsministeromröstning.

– Det behövs ytterligare några dagar innan en votering kan äga rum, det så att Centerpartiet kan få det fullständiga beslutsunderlag som de behöver för att ta ställning till sig, säger Kristersson på pressträffen.

Andreas Norlén har kallat till pressträff i eftermiddag klockan 15.45.