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MP köper inte hela S-paketet: Vill helst ha med V i regering
Miljöpartiet ställer sig inte bakom hela Socialdemokraternas totalpaket till Centerpartiet. Det säger partiets ekonomisk-politiska talesperson Janine Alm Ericson till TV4 Nyheterna.
– Totalpaketet var väldigt tydligt ett S-bud till Centerpartiet. Men vi tycker det är en bra utgångspunkt för nya förhandlingar, säger hon.
Alm Ericson betonar samtidigt att MP står fast vid sin hållning i regeringsfrågan och understryker att det ”hade varit bra med V i regering”.
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