Danmark håller tyst minut för dödad svensk polis

Matchen mellan Norge och Brasilien kommer att visas på storskärm i Islands brygge i Köpenhamn, där den svenske polisen Christian Zedig misshandlades till döds på tisdagen.

Inför matchen kommer man att hålla en tyst minut för att hedra Zedig, uppger medarrangören TV2 för danska Ekstra Bladet.

Den tysta minuten kommer även att visas i dansk tv.