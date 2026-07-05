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VM-området i Islands brygge efter dödsmisshandeln. (Steven Knap / Scanpix Denmark)
Våldsdådet i Köpenhamn

Danmark håller tyst minut för dödad svensk polis

Av Hedda Hallsenius
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Matchen mellan Norge och Brasilien kommer att visas på storskärm i Islands brygge i Köpenhamn, där den svenske polisen Christian Zedig misshandlades till döds på tisdagen.

Inför matchen kommer man att hålla en tyst minut för att hedra Zedig, uppger medarrangören TV2 för danska Ekstra Bladet.

Den tysta minuten kommer även att visas i dansk tv.

TV2: ”Det kommer att hållas en tyst minut för offret och för att betänka de anhöriga”
ekstrabladet.dk
Matchen börjar klockan 22
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Misshandeln ägde rum under tisdagens match mellan Norge och Elfenbenskusten
Sveriges Radio
”Fodboldfest” fortsätter i Islands brygge (3 juli)
Aftonbladet
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Våldsdådet i KöpenhamnEuropaDanmark