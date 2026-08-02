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Frusna spermier. Arkivbild (Wong Maye-E/AP)
Svenska vården

Danmark räddar Stockholm från spermiebrist – kan krocka med svensk lag

Av Alice Hermansson
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För få donerar spermier i Stockholm – det har fått regionen att börja köpa in spermier från Danmark, skriver tidningen Mitt i. Årligen behöver 355 personer donerade spermier för att få hjälp att bli med barn. Men eftersom endast 25 personer i regionen donerar varje år behöver man köpa in spermier från utlandet för att täcka behovet.

Enligt Tekla Lind, överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset, hade 80 donatorer per år räckt för att täcka behovet.

Men att köpa in spermier från Danmark är inte en hållbar lösning. Det är dyrt, och dessutom riskerar det att krocka med svensk familjerätt. Lagstiftningen säger att en donator endast får bidra till sex familjebildningar.

– De kommersiella danska spermabankerna säljer däremot till hela Europa, vilket gör att en donator kan bli genetisk förälder i upp till 25 familjer totalt, säger Tekla Lind.

Har försökt locka nya donatorer genom annonser
Lokaltidningen Mitt i
Varje år vänder sig över 2 000 stockholmare till regionen för att få hjälp att bli med barn
TT
Så går det till att donera ägg eller spermier
www.1177.se
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