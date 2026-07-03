Dansk politiker vill stoppa VM-visningar efter våldet

På mindre än en vecka har två allvarliga våldsdåd inträffat i samband med visningar av matcher från fotbolls-VM på Islands brygge i Köpenhamn. I ett av av fallen har en svensk 32-årig man dödats, enligt Polisförbundet. Nu kommer politiska krav på att visningarna stoppas, rapporterar DR.

– När en folkfest förvandlas till bestialiskt våld [...] måste vi dra ett streck, i sanden. Två våldsdåd på en vecka är två för mycket, säger Jakob Næsager kommunalråd med ansvar för barn- och ungdomsfrågor.

Men han får mothugg från Christopher Røhl som ansvarar för kultur- och fritidsfrågor.

– Jag tycker att det vore olyckligt att låta firandet och gemenskapen kring fotbolls-VM upphöra på grund av att sådana här saker händer, säger han.