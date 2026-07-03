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Området fick utrymmas efter en våldshändelse. (Steven Knap / Ritzau Scanpix)
Våldsdådet i Köpenhamn

Dansk politiker vill stoppa VM-visningar efter våldet

Av Anders Hovne
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På mindre än en vecka har två allvarliga våldsdåd inträffat i samband med visningar av matcher från fotbolls-VM på Islands brygge i Köpenhamn. I ett av av fallen har en svensk 32-årig man dödats, enligt Polisförbundet. Nu kommer politiska krav på att visningarna stoppas, rapporterar DR.

– När en folkfest förvandlas till bestialiskt våld [...] måste vi dra ett streck, i sanden. Två våldsdåd på en vecka är två för mycket, säger Jakob Næsager kommunalråd med ansvar för barn- och ungdomsfrågor.

Men han får mothugg från Christopher Røhl som ansvarar för kultur- och fritidsfrågor.

– Jag tycker att det vore olyckligt att låta firandet och gemenskapen kring fotbolls-VM upphöra på grund av att sådana här saker händer, säger han.

Även Røhl håller med om att våldet är oacceptabelt
DR

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Uppgifter om att svensken försökte avstyra ett bråk
www.smt.se
Enligt uppgifter i danska medier flydde tre personer från platsen
Expressen
Många människor hade samlats för att se VM-fotbollsmatchen
ekstrabladet.dk
Den svenske mannen är en 32-årig polis hemmahörande i Eksjö
Sydsvenskan  · Ofta betalvägg

Islands brygge i Köpenhamn

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