Datacenter ger mer miljardklirr för Skanska
Skanska har tecknat ett tilläggskontrakt värt cirka 2,3 miljarder kronor med en befintlig kund för ett datacenter i USA, skriver byggbolaget i ett pressmeddelande.
Byggnationen av datacentret på 22 700 kvadratmeter inleddes under våren och väntas vara klart i början av 2028.
Vem kunden är avslöjas inte.
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