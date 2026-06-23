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Arkivbild. Skanskaanställd. (Stina Stjernkvist/TT)
Svenska näringslivet

Datacenter ger mer miljardklirr för Skanska

Av Andreas Victorzon
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Skanska har tecknat ett tilläggskontrakt värt cirka 2,3 miljarder kronor med en befintlig kund för ett datacenter i USA, skriver byggbolaget i ett pressmeddelande.

Byggnationen av datacentret på 22 700 kvadratmeter inleddes under våren och väntas vara klart i början av 2028.

Vem kunden är avslöjas inte.

Datacentret ligger i delstaten Georgia
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Omfattar administrativa lokaler och fem datahallar
pressmeddelande · mfn.se
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