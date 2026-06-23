Datacenter ger mer miljardklirr för Skanska

Skanska har tecknat ett tilläggskontrakt värt cirka 2,3 miljarder kronor med en befintlig kund för ett datacenter i USA, skriver byggbolaget i ett pressmeddelande.

Byggnationen av datacentret på 22 700 kvadratmeter inleddes under våren och väntas vara klart i början av 2028.

Vem kunden är avslöjas inte.