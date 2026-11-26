På tisdag väntas det klarna vid vilket datum ett eventuellt extraval ska hållas. Det rapporterar Nyheterna TV4.

En tjänsteanteckning som Valmyndigheten gjort efter ett samtal med talmannen visar att myndigheten ska kunna presentera ett förslag på datum på tisdag eftermiddag. Vid det läget står det klart om en fjärde statsministeromröstning behöver förberedas. I de förutsättningar som talman Andreas Norlén givit till Valmyndigheten anges också 18 december som senaste dag för en fjärde omröstning.

Den eventuella nya valdagen kommer att vara en söndag. Dessutom behöver hänsyn tas till större högtider.