Väljarna måste få höra sanningen från Elisabeth Thand Ringqvist (C) själv – och inte bara från Jimmie Åkesson (SD). Det skriver DN:s ledarsida dag 72 utan ny regering.

”Det är klart att de förtjänar sanningen om att detta alternativ endast existerar därför att det maximerar SD:s makt.”

På Expressens ledarsida riktar Gunnar Wetterberg i stället fokus mot Socialdemokraterna. Han tycker att partiet agerat obegripligt från valrörelse ”ända in i kaklet”, då partiledaren presenterade ett bud till Vänsterpartiet på Expressens debattsida.

”Det går inte att kalla det något annat än dödsdrift. Om S lyckas undvika ett katastrofalt extraval är det verkligen inte partiets egen förtjänst.”

Wetterberg ser dock en ljusning för S – även om en sådan lär dröja. Han menar att förlusten kan leda till ”eftertanke och omprövning” och slutligen en förnyad socialdemokrati, lagom till valet 2034 (om partiet har tur).

”För brittiska Labour tog det 18 år att komma tillbaka efter Thatcher och Major – och då krävdes det en Tony Blair...”