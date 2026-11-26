De tidigare Allianspartierna har större chans att få igenom en gemensam budget än de rödgröna, trots att de samlar färre mandat. Det säger KD-ledaren Ebba Busch i SVT:s Morgonstudion.

– Jag har svårt att se att SD (…) hellre skulle rösta på deras budget än på en mer tillväxtorienterad budget som har välfärd i centrum, som vår budget skulle handla om.

Busch betonar att ambitionen inte är att pressa in Centerpartiet i det gamla Tidösamarbetet, utan att tillsammans bygga något nytt.