Busch tror på Alliansbudget – räknar med stöd från SD
De tidigare Allianspartierna har större chans att få igenom en gemensam budget än de rödgröna, trots att de samlar färre mandat. Det säger KD-ledaren Ebba Busch i SVT:s Morgonstudion.
– Jag har svårt att se att SD (…) hellre skulle rösta på deras budget än på en mer tillväxtorienterad budget som har välfärd i centrum, som vår budget skulle handla om.
Busch betonar att ambitionen inte är att pressa in Centerpartiet i det gamla Tidösamarbetet, utan att tillsammans bygga något nytt.
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