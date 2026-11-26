C-toppen: ”Alternativ tre” ger bara V och SD mer makt
C-toppen Niels Paarup-Petersen ger inte mycket för det omskrivna ”tredje alternativet” – att Centerpartiet går i opposition, skriver SVT Nyheter. Alternativet har dykt upp på grund av splittringar i partiet kring en möjlig högersväng, enligt uppgifter i flera medier.
Paarup-Petersen tror inte att det vore rätt väg att gå.
– Om man gör det så ger man mer makt till V eller SD än om man är med i regering, säger han till kanalen.
Även ledamoten Stina Larsson (C) är emot. Hon kallar ett sådant drag för ”slöseri”.
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