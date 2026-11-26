Ulf Kristersson (M) är hoppfull inför nästa veckas statsministeromröstning, trots att C inte har gett besked om vilken knapp partiet kommer att trycka på. Samtidigt säger han att han inte är orolig för att det landar i fyra misslyckade voteringar.

– Jag skulle inte vara det minsta rädd för ett extraval, säger han till TV4 Nyheterna.

Kristersson beskriver tonen mellan de tidigare Allianspartierna som väldigt god och understryker att det finns flera gemensamma nämnare.