S-toppen till distrikten: ”Ta risken för extraval på allvar”
Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin uppmanar partidistrikten att rusta för ett extraval om M-ledaren Ulf Kristersson får bilda regering. Det framgår av ett internt mejl som Expressen tagit del av.
Baudin betonar att en sådan regering skulle ha svårt att samla en majoritet i riksdagen. Nu vill han veta hur väl förberedda distrikten är på att med kort varsel dra i gång en ny valrörelse.
Partiet måste enligt Baudin ”ta risken för ett extraval på stort allvar om en regering ledd av Ulf Kristersson tillträder”.
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