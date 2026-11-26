Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin uppmanar partidistrikten att rusta för ett extraval om M-ledaren Ulf Kristersson får bilda regering. Det framgår av ett internt mejl som Expressen tagit del av.

Baudin betonar att en sådan regering skulle ha svårt att samla en majoritet i riksdagen. Nu vill han veta hur väl förberedda distrikten är på att med kort varsel dra i gång en ny valrörelse.

Partiet måste enligt Baudin ”ta risken för ett extraval på stort allvar om en regering ledd av Ulf Kristersson tillträder”.