Sveriges födelsetal ligger på en rekordlåg nivå, och orsaken kan vara ändrade normer snarare än ekonomiska faktorer. Det skriver statsvetarprofessorn Bo Rothstein på SvD Debatt.

Han konstaterar att ”en inte obetydlig del av personer i fruktsam ålder” väljer att inte skaffa barn:

”Ett rimligt antagande är därför att det hos en del av befolkningen inträffat en normförändring som innebär att man önskar leva ett liv utan egna barn.”

Med nuvarande fruktsamhetsnivå blir varje ny generation i Sverige 31 procent färre än sin föräldrageneration. I en rapport som kommer att presenteras 17 november föreslår han ett stort antal reformåtgärder som tillsammans skulle kunna ändra på normen.