En iransk kvinna som placerat en bild av den förre högsta ledaren Ali Khamenei på sin barnvagn. Bilden är tagen i augusti 2026.

Att få upp barnafödandet i Iran är en ”strategisk prioritet” för den högsta ledaren ayatolla Mojtaba Khamenei, rapporterar CNN. Han uppmanar myndigheterna att genomföra åtgärder som främjar giftermål, graviditet, den individuella hälsan samt ”en familjecentrerad kultur”.

Födelsetalen har sjunkit från 6,7 barn i snitt per kvinna i Iran på 1980-talet till 1,34 barn, enligt Marzieh Vahid Dastjerdi, ordförande för det nationella befolkningshögkvarteret.

– Landets demografiska situation är extremt kritisk, säger hon.