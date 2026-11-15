Människor med barnvagnar njuter i solen vid Nybrokajen i centrala Stockholm.

Med anledning av det låga barnafödandet kommer alla 29-åringar i Frankrike snart att få ett brev om hur fertiliteten påverkas av åldern, rapporterar Sveriges Radio.

Men Åsa Hansson, som leder utredningen om det minskade barnafödandet i Sverige, tycker inte att det är ett konstruktivt förslag.

– Det är inte så att staten ska peka med hela handen och gå ut och kampanja.

Hon menar att en sådan kampanj kan leda till ännu mer ångest och stress hos personer som ännu inte skaffat barn.

Brevet, som skickas ut av franska hälsodepartementet, ska inte direkt uppmana till att skaffa barn, utan ska hjälpa 29-åringarna att fatta välgrundade beslut, rapporterar radion.