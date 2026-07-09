Delåren: Fastighetsbolag fortsätter att leverera
Under morgonen har en rad bolag redovisat sina delårsrapporter. Här kan du läsa en sammanställning av de viktigaste.
Stigande intäkter för Nivika
Fastighetsbolaget Nivikas totala intäkter steg till 223 miljoner kronor i det andra kvartalet. Driftöverskottet steg till 165 miljoner kronor och förvaltningsresultatet till 76 miljoner.
Stenhus klår förväntningarna
Fastighetsbolaget Stenhus Fastigheter redovisar totala intäkter på 257 miljoner kronor för det andra kvartalet, väntat enligt Infronts sammanställning av fyra analytikers estimat var 260 miljoner kronor.
Förvaltningsresultatet uppgick till 112 miljoner mot förhandstipset på 111 miljoner.
Logisteas driftöverskott sjunker
Fastighetsbolaget Logistea redovisar hyresintäkter inklusive hyrestillägg på 321 miljoner kronor för det andra kvartalet 2026. Motsvarande kvartal i fjol var intäkterna 260 miljoner.
Driftöverskottet sjönk kraftigt till 21 miljoner kronor, från 240 miljoner. Förvaltningsresultatet steg till 165 miljoner.
Det här är rapportfloden
Börsnoterade företag uppdaterar marknaden om sin ekonomi varje kvartal i det som brukar kallas rapportfloden. Rapporterna visar hur bolagens försäljning, vinster och lönsamhet utvecklas, men innehåller ofta också framtidsutsikter. Eftersom siffrorna kan påverka aktiekurserna följs rapporterna noga av investerare och analytiker.