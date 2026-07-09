Delåren: Fastighetsbolag fortsätter att leverera

Byggkranar och byggnation av hus när nya stadsdelen Hagastaden i Stockholm växer fram. Arkivbild.

Under morgonen har en rad bolag redovisat sina delårsrapporter. Här kan du läsa en sammanställning av de viktigaste.

Fastighetsbolaget Nivikas totala intäkter steg till 223 miljoner kronor i det andra kvartalet. Driftöverskottet steg till 165 miljoner kronor och förvaltningsresultatet till 76 miljoner.

Fastighetsbolaget Stenhus Fastigheter redovisar totala intäkter på 257 miljoner kronor för det andra kvartalet, väntat enligt Infronts sammanställning av fyra analytikers estimat var 260 miljoner kronor.

Förvaltningsresultatet uppgick till 112 miljoner mot förhandstipset på 111 miljoner.