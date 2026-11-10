Delåren: Fiasko tynger EG7 – Ellos marginaler ökar
Under dagen har en rad bolag redovisat sina delårsrapporter. Här kan du följa vår rapportering av de viktigaste.
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Ellos vill dela ut vinst nästa år
Börsnykomlingen Ellos försäljning ökade med nästan 10 procent under tredje kvartalet, medan den justerade rörelsevinsten steg med 34 procent. Lönsamheten stärktes tack vare satsningar på egna varumärken inom mode och heminredning. Den starka utvecklingen gör att Ellos nu förbereder utdelning och återköp av aktier under 2027. Inför årets viktigaste kvartal med Black Friday och julhandeln varnar vd Hans Ohlsson för ett fortsatt osäkert omvärldsläge.
Spelfiasko tynger Enad Global 7
Gamingbolaget Enad Global 7 ökade försäljningen med nära 40 procent under tredje kvartalet, medan den justerade rörelsevinsten före avskrivningar fördubblades till 126 miljoner kronor. Samtidigt floppade spelet ”Aliens: Fireteam elite 2”, vilket tvingar bolaget till nedskrivningar på över 360 miljoner kronor. Nyligen köpta spelstudion Fair Games och andra förvärv ska tillsammans med nya spelsatsningar driva tillväxten.
Det här är rapportfloden
Börsnoterade företag uppdaterar marknaden om sin ekonomi varje kvartal i det som brukar kallas rapportfloden. Rapporterna visar hur bolagens försäljning, vinster och lönsamhet utvecklas, men innehåller ofta också framtidsutsikter. Eftersom siffrorna kan påverka aktiekurserna följs rapporterna noga av investerare och analytiker.