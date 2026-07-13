Delstater drar Paramount inför rätta efter Warner-köp
Tolv amerikanska delstater har lämnat in en stämningsansökan för att stoppa Paramount Skydances köp av Warner Bros Discovery, rapporterar CNBC.
Delstaterna med Kalifornien i spetsen anser att affären bryter mot konkurrensregler, trots att USA:s justitiedepartement har godkänt den.
– Den olagliga sammanslagningen av dessa två nöjesjättar skulle leda till högre priser, sämre kvalitet och mindre innehåll för film och tv, säger delstatsåklagaren Rob Bonta i ett uttalande.
Flera medier har sökt Paramount Skydance för kommentar.
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