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Illustrationsbild. (Shutterstock)
Streamingkriget

Delstater drar Paramount inför rätta efter Warner-köp

Av Andreas Victorzon
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Tolv amerikanska delstater har lämnat in en stämningsansökan för att stoppa Paramount Skydances köp av Warner Bros Discovery, rapporterar CNBC.

Delstaterna med Kalifornien i spetsen anser att affären bryter mot konkurrensregler, trots att USA:s justitiedepartement har godkänt den.

– Den olagliga sammanslagningen av dessa två nöjesjättar skulle leda till högre priser, sämre kvalitet och mindre innehåll för film och tv, säger delstatsåklagaren Rob Bonta i ett uttalande.

Flera medier har sökt Paramount Skydance för kommentar.

Åklagaren: Skulle skada biografer, kabel-tv-distributörer och i slutändan tittare
CNBC
Nya mediejätten skulle kontrollera 27 procent av biografmarknaden
Bloomberg  · Ofta betalvägg
Affären motsvarar närmare 1 100 miljarder kronor
TT
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