Detaljhandeln tar fart igen
Detaljhandelns försäljningsvolym steg med 1,0 procent i juni jämfört med månaden före, visar nya siffror från SCB. Sällanköpshandeln ökade med 1,4 procent, medan dagligvaruhandeln ökade med 0,4 procent.
Jämfört med samma månad förra året ökade försäljningen inom detaljhandeln med 6,6 procent.
Som jämförelse minskade försäljningsvolymen med 0,2 procent i maj och var oförändrad i april.
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