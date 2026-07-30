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Illustrationsbild. Konsument med shoppingkasse från Åhléns. (Mickan Mörk/TT / TT Nyhetsbyrån)
Svenska tillväxten

Detaljhandeln tar fart igen

Av Andreas Victorzon
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Detaljhandelns försäljningsvolym steg med 1,0 procent i juni jämfört med månaden före, visar nya siffror från SCB. Sällanköpshandeln ökade med 1,4 procent, medan dagligvaruhandeln ökade med 0,4 procent.

Jämfört med samma månad förra året ökade försäljningen inom detaljhandeln med 6,6 procent.

Som jämförelse minskade försäljningsvolymen med 0,2 procent i maj och var oförändrad i april.

Siffrorna är kalenderkorrigerade och säsongrensade
pressmeddelande · www.scb.se
I årstakt steg sällanköpshandeln 8,0 procent och dagligvaror 5,3 procent
Direkt  · Ofta betalvägg
Detaljhandelns försäljningsvolym minskade något i maj (30 juni)
www.scb.se
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