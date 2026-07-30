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Illustrationsbild. Dressman på Drottninggatan i Stockholm. (Jessica Gow / TT / TT Nyhetsbyrån)
Svenska tillväxten

Stämningen i svenska handeln högsta på fyra år

Av Andreas Victorzon
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Den svenska ekonomin går starkare än normalt, visar nya siffror från Konjunkturinstitutet. Barometerindikatorn steg i juli för tredje månaden i rad till 104,7, från uppreviderade 102,1 i juni.

”Stämningsläget stärktes ytterligare inom tillverkningsindustrin och kraftigt inom handeln, där det nu är mycket starkt”, skriver myndigheten.

Inom handeln steg indikatorn till 112,9 – den högsta nivån sedan i mars 2022.

Hushållen är fortfarande den svagaste sektorn, även om pessimismen minskar något.

Uppgången i tillverkningsindustrin förklaras av mer optimistiska produktionsplaner
pressmeddelande · www.konj.se
Byggföretagens konfidensindikator steg efter nedgången i juni
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Mindre pessimism bland hushållen
TT

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