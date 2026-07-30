Stämningen i svenska handeln högsta på fyra år
Den svenska ekonomin går starkare än normalt, visar nya siffror från Konjunkturinstitutet. Barometerindikatorn steg i juli för tredje månaden i rad till 104,7, från uppreviderade 102,1 i juni.
”Stämningsläget stärktes ytterligare inom tillverkningsindustrin och kraftigt inom handeln, där det nu är mycket starkt”, skriver myndigheten.
Inom handeln steg indikatorn till 112,9 – den högsta nivån sedan i mars 2022.
Hushållen är fortfarande den svagaste sektorn, även om pessimismen minskar något.
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