Stämningen i svenska handeln högsta på fyra år

Den svenska ekonomin går starkare än normalt, visar nya siffror från Konjunkturinstitutet. Barometerindikatorn steg i juli för tredje månaden i rad till 104,7, från uppreviderade 102,1 i juni.

”Stämningsläget stärktes ytterligare inom tillverkningsindustrin och kraftigt inom handeln, där det nu är mycket starkt”, skriver myndigheten.

Inom handeln steg indikatorn till 112,9 – den högsta nivån sedan i mars 2022.

Hushållen är fortfarande den svagaste sektorn, även om pessimismen minskar något.