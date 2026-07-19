Dhaka håller på Argentina: ”Är en del av vem jag är”
Miljontals argentinare laddar upp inför söndagskvällens VM-final mot Spanien. Men det blåvitrandiga laget har också oväntat stöd i ryggen, skriver argentinska La Nación.
Trots att det skiljer 1 700 mil mellan Bangladesh och Argentina har stödet till finallaget märkts av i huvudstaden Dhaka under mästerskapet. För en del går supporterskapet många år tillbaka och det finns två förklaringar: Diego Maradonas och Lionel Messis globala popularitet.
Redan som barn ritade Nayan Kumar Das argentinska flaggor och nu hoppas han på ett nytt guld för landet på andra sidan jorden.
– Det handlar inte längre bara om att vinna eller förlora. Det är en del av vem jag är.
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