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Rodri kysser VM-pokalen. (Adam Hunger /AP/TT / AP)
Fotbolls-VMSpaniens VM-guld

Spanska krönikörer: ”Vida överlägsna – därför vi dansar”

Av Louise Cassemar
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De spanska krönikörerna tycks nästan ha svårt att sätta ord på glädjen. VM-segern går till historien, även om det är omöjligt att förstå den fulla innebörden av vad som hänt, skriver Manuel Jabois för El País.

”Om tio, tjugo eller femtio år kommer de som fortfarande lever att minnas den här dagen nästan i detalj”, skriver han.

Iñako Díaz-Guerra skriver i en krönika för El Mundo om nervositeten innan, när spanjorerna ”nästan hela dagen var osäkra på om liv eller död väntade”. Nu vet vi, skriver han. Spanien är vida överlägset Argentina: ”Det är därför det är vi som dansar”, skriver han.

Om några veckor kommer Spanien vara det det är – polariserat och med fördomar. Men i morgon spelar ingen roll – allt som spelar roll är i dag, konstaterar Díaz-Guerra.

”Det som behövde hända hände: det bästa laget vann, och det laget var vi.”

Iñako Díaz-Guerra: I dag är redan för evigt och livet är rättvist (spanska)
krönika · www.elmundo.es
Manuel Jabois: Vi minns det som våra hjärnor väljer att bevara (19 juli, spanska)
krönika · elpais.com
Nadia Tronchoni: För Lamine, för Unai, för Ferran, för mammorna, för städerna – därför kunde Spanien vinna (spanska)
krönika · elpais.com
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Fotbolls-VMSpaniens VM-guldFotbollSpanien