Sedan september kan 14-åringar fängslas för brott där påföljden är minst fyra års fängelse. En av dem som häktats sedan dess sitter på Kronobergshäktet i Stockholm, där diakonen Göran Runa arbetar. Han säger i en intervju med DN att isoleringen är svårast att hantera för tonåringarna.

– Många av dem har i stort sett aldrig varit ensamma. Hemma finns familjen och i skolan är det fullt av elever. Helt plötsligt stängs de in i ett rum på sju kvadratmeter.

Kriminalvården räknar med att antalet minderåriga på svenska anstalter kommer att öka från två personer i början av hösten till 376 personer 2030.