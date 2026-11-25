Diakonen möter 14-åringar i häkte: ”Aldrig varit ensamma”
Sedan september kan 14-åringar fängslas för brott där påföljden är minst fyra års fängelse. En av dem som häktats sedan dess sitter på Kronobergshäktet i Stockholm, där diakonen Göran Runa arbetar. Han säger i en intervju med DN att isoleringen är svårast att hantera för tonåringarna.
– Många av dem har i stort sett aldrig varit ensamma. Hemma finns familjen och i skolan är det fullt av elever. Helt plötsligt stängs de in i ett rum på sju kvadratmeter.
Kriminalvården räknar med att antalet minderåriga på svenska anstalter kommer att öka från två personer i början av hösten till 376 personer 2030.
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