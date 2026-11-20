Kriminalvårdens snabba expansion, parallellt med att allt fler döms till längre fängelsestraff, leder till minskad personaltäthet och stressade anställda. Det säger Roger Nilsson, klubbordförande för fackförbundet Seko i region syd, till SVT Nyheter Skåne.

– Jag har ett antal personer som ringt och gråtit efter en arbetsdag för att de är så slitna. Det är en extrem expansion som vi aldrig mött tidigare.

Kriminalvårdens generaldirektör Rikard Jermsten tycker inte att det går för snabbt. Myndigheten är mån om att göra utbyggnaden på ett ”omsorgsfullt och bra” sätt, och arbetsmiljön kommer bli bättre i nya och anpassade lokaler, säger han.