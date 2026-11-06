En 38-årig man som har varit efterlyst i fem år åtalas nu för synnerligen grov narkotikasmuggling, enligt Tullverket.

”Mannen har varit en högt uppsatt organisatör i ett kriminellt nätverk som smugglat stora mängder narkotika från Spanien till Sverige”, skriver myndigheten i ett uttalande.

Mannen, som kopplas till smuggling av 1,6 ton narkotika, har bland annat hållit sig gömd i Dubai.

– Kriminella ska aldrig kunna sitta i andra länder och systematiskt begå brott i exempelvis Sverige utan att lagens långa arm kan ingripa för att utreda och lagföra personen i Sverige, säger avdelningschefen Erik Friberg.