Den sänkta straffbarhetsåldern från 15 till 14 år skapar ett potentiellt problem för rättspsykiatrin, rapporterar Sveriges Radio. I en kartläggning som kanalen gjort visar det sig att rättspsykiatrin runt om i landet inte är förberedda på att ta hand om barn.

Jimmy Björkman som är verksamhetschef för rättspsykiatrin i Örebro län säger till P4 Örebro att man där inte har någon plan för vad som skulle ske ifall man blev ombedd att ta hand om en 14-åring.

– Vi har däremot börjat titta på frågan, säger han till kanalen.

Enligt Sveriges Radio är det dock ovanligt att barn döms till rättspsykiatrisk vård. De gånger det hittills skett har dessa barn vårdats tillsammans med vuxna.