Tanken är att polisens samtliga utryckningsfordon ska vara utrustade med det nya radarsystemet i framtiden.

På två månader har över 760 fortkörare åkt fast i norra Sverige, rapporterar SVT Nyheter Västerbotten. Detta tack vare ett nytt radarsystem som nu testas av polisen i de nordligaste länen.

Polisen har tidigare haft två mätsystem – genomsnittshastighetsmätning och lasermätning. Med det nya tredje systemet registreras alla fordon som färdas framför polisbilen, i båda färdriktningar. Tanken är att radar ska finnas i alla utryckningsfordon framöver.

– Den påverkar vårt jobb på det sättet att vi kommer göra hastighetsmätningar hela tiden under vårt arbetspass, säger trafikpolisen Johan Löfstedt till kanalen.