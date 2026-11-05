På senare år har polisens nationella insatsstyrka fått allt svårare att hitta personer som passar för uppdragen, rapporterar P1-dokumentären ”Insatsstyrkan inifrån”. I dag klarar bara 3-4 procent av de sökande testerna till gruppen, som kallas in vid händelser som gisslanssituationer, terrorattacker eller skoldåd.

För att platsa i insatsstyrkan måste man vara både vältränad, ha hög kognitiv förmåga och vara väldigt stresstålig, säger Mårten som är chef för styrkan.

Riskerar de tuffa testerna att slå ut personer som faktiskt hade kunnat platsa? Kanske, säger Mårten.

– Vi är i behov av människor, vi är i behov av rätt människor.