Diplomater: Inget slut i sikte på upptrappade Irankriget

Flyglarmen ljuder i Bahrain. Jordanien och Kuwait uppger att de skjutit ner iranska robotar och drönare och Huthirebellerna tar åt sig äran för att ha attackerat två saudiska oljetankrar i Röda havet.

Att döma av nyhetsbyråernas rapportering finns inga tecken på lindring i kriget mellan USA och Iran. I dag går konflikten in på sitt tolfte raka dygn av attacker sedan den avbrutna vapenvilan.

– De väpnade styrkornas hämndattacker kommer att pågå så länge USA attackerar landets infrastruktur och kustområden, säger Mohammad Akraminia, talesperson för Irans militär i statlig tv, enligt AFP.

– Vi har hållit vår del av avtalet med Iran, kanske kommer de ändra sin ståndpunkt om några dagar, säger USA:s utrikesminister Marco Rubio, enligt Reuters.

Arabiska diplomater som The Guardian talat med ser inget slut på upptrappningen, men såväl Pakistan som Turkiet uppges försöka medla mellan parterna. Samtidigt uppger Oman att de inlett samtal med Jemen, detta i hopp om att kunna sätta stopp för houthirebellernas blockad av Bab al-Mandeb-sundet.