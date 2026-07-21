Distriktschefen: ”Kunde ha slutat så mycket värre”

En polis på plats inne i gymlokalen efter att en bil kraschat rakt in.

Flera personer befann sig på gymmet i Sundsvall när en personbil på måndagskvällen kraschade rakt genom väggen och landade på sidan inne i lokalen.

Trots det skadades bara bilföraren, skriver Sundsvalls Tidning.

– Det hade kunnat sluta så mycket värre. Vi är otroligt tacksamma att det hände den tiden på dygnet, säger Madeleine Näslund, distriktschef för Nordic Wellness i södra Norrland.

På bilder från platsen ser man hur hela entrén till gymmet är totalförstörd. Det är även omfattande skador på träningsutrustning.

Hur lång tid det tar innan gymmet öppnar igen är oklart.