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En polis på plats inne i gymlokalen efter att en bil kraschat rakt in. (Niclas Thunborg/Gobiten/TT)
Gymolyckan i Sundsvall

Distriktschefen: ”Kunde ha slutat så mycket värre”

Av Emma Hedlin
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Flera personer befann sig på gymmet i Sundsvall när en personbil på måndagskvällen kraschade rakt genom väggen och landade på sidan inne i lokalen.

Trots det skadades bara bilföraren, skriver Sundsvalls Tidning.

– Det hade kunnat sluta så mycket värre. Vi är otroligt tacksamma att det hände den tiden på dygnet, säger Madeleine Näslund, distriktschef för Nordic Wellness i södra Norrland.

På bilder från platsen ser man hur hela entrén till gymmet är totalförstörd. Det är även omfattande skador på träningsutrustning.

Hur lång tid det tar innan gymmet öppnar igen är oklart.

Olyckan tros bero på ett sjukdomsfall
Sundsvalls Tidning  · Ofta betalvägg
Henry bor ovanför gymmet: ”Trodde det var en bomb”
Aftonbladet
Inledningsvis rapporterades att två personer förts till sjukhus
Sundsvalls Tidning  · Ofta betalvägg
Larmet kom 22.49
TT
Bilen ser ut att ha kört rakt igenom ett stort fönster
Expressen
Händelsen ska utredas vidare
radio+text · Sveriges Radio
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