Djurgården åkte på sin femte raka förlust i kvällens bortamatch mot Växjö, som vann med 4–1, skriver Sportbladet.

Hemmalaget tog ledningen tidigt i första perioden. Djurgården svarade dock bra och Håvard Salsten trodde att han hade kvitterat, men målet dömdes bort efter en videogranskning. Norrmannen gav sig inte utan tryckte strax därefter dit 1–1 rakt upp i krysset.

Mot slutet av andra perioden tog Växjö kommandot och drog ifrån.

Resultatet innebär att Växjö kliver upp som nia i tabellen, medan Djurgården stannar kvar på plats elva.

– Vi får inte lägga oss ner och gråta. Vi måste upp igen till matchen om två dagar, säger Djurgårdens Håvard Salsten i TV4.