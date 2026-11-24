Uppgift: Max Lindholm lämnar Frölunda för Djurgården
Frölundas Max Lindholm är klar för Djurgården på ett kontrakt över flera år, enligt uppgifter till Sportbladet.
Övergången innebär att 29-åringen återvänder till Stockholm, där han inledde sin karriär och gjorde sju säsonger som forward i AIK.
2024 vann han SM-guld med Skellefteå innan han följde tränaren Robert Ohlsson till Frölunda våren 2025.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen