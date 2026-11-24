Frölundas Max Lindholm är klar för Djurgården på ett kontrakt över flera år, enligt uppgifter till Sportbladet.

Övergången innebär att 29-åringen återvänder till Stockholm, där han inledde sin karriär och gjorde sju säsonger som forward i AIK.

2024 vann han SM-guld med Skellefteå innan han följde tränaren Robert Ohlsson till Frölunda våren 2025.