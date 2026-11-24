Örebro tog sin sjunde raka hemmaseger när Frölunda besegrades på tisdagskvällen.

Ett av målen i 4–1-segern var riktigt läckert. Kalle Kossila fick pucken under en kontring och drog den mellan sina egna skridskor innan han passade fram till Gustav Backström som enkelt kunde sätta pucken i öppen bur.

– Det är hög skicklighet på den här. Ett skitsnyggt mål, säger TV4-kommentatorn Robin Figren.