Finska finessen frälste Örebro: ”Skitsnyggt”
Örebro tog sin sjunde raka hemmaseger när Frölunda besegrades på tisdagskvällen.
Ett av målen i 4–1-segern var riktigt läckert. Kalle Kossila fick pucken under en kontring och drog den mellan sina egna skridskor innan han passade fram till Gustav Backström som enkelt kunde sätta pucken i öppen bur.
– Det är hög skicklighet på den här. Ett skitsnyggt mål, säger TV4-kommentatorn Robin Figren.
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