Dödssiffran stiger – 2 595 döda efter dubbla skalven

Den officiella dödssiffran efter jordbävningarna i Venezuela fortsätter att stiga. Enligt landets interimspresident Delcy Rodríguez har nu 2 595 personer bekräftats döda, skriver nyhetsbyråer.

Samtidigt som förödelsen är enorm fortsätter räddningsarbetet dygnet runt. På torsdagen, åtta dagar efter skalven, lyckades räddningsarbetare dra fram 43-årige säkerhetsvakten Hernan Gil ur rasmassorna till en flervåningsbyggnad i staden Catia La Mar.