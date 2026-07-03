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Förstörda byggnader i delstaten La Guaira, Venezuela. (Miguel Medina /AP/TT)
Jordbävningarna i Venezuela

Dödssiffran stiger – 2 595 döda efter dubbla skalven

Av Ebba Örn
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Den officiella dödssiffran efter jordbävningarna i Venezuela fortsätter att stiga. Enligt landets interimspresident Delcy Rodríguez har nu 2 595 personer bekräftats döda, skriver nyhetsbyråer.

Samtidigt som förödelsen är enorm fortsätter räddningsarbetet dygnet runt. På torsdagen, åtta dagar efter skalven, lyckades räddningsarbetare dra fram 43-årige säkerhetsvakten Hernan Gil ur rasmassorna till en flervåningsbyggnad i staden Catia La Mar.

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AFP  · Ofta betalvägg
Ytterligare många tusen människor saknas efter skalven
TT
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Jordbävningarna i VenezuelaVenezuelaSydamerika