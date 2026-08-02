ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Personer som försökt korsa gränsen. Bilden togs på lördagen. (STR /AP/TT / AP)
Gränskrisen i Ceuta

Dödstalet i Ceuta stiger till 72: ”Det smärtar mig”

Av Hedda Hallsenius
Publicerad:

Antalet personer som dött i samband med gränsrusningen i den spanska exklaven Ceuta under torsdagen och fredagen har stigit till 72, rapporterar Reuters.

Utöver dödsoffren har över 1 000 personer behandlats av sjukvården sedan torsdagen.

– Det smärtar mig djupt att unga människor dör till havs. Det är inte rätt att kvinnor med barn så små som två månader gamla ska korsa havet bara för att dö år 2026, säger Ceutabon Karima Abenaz till nyhetsbyrån.

Gränskrisen i Ceuta — det gäller saken

  • Runt 50 000 migranter korsade gränsen från Marocko till den spanska exklaven Ceuta under torsdagen och fredagen.
  • Minst 72 personer drunknade eller trampades ihjäl när de försökte ta sig in, enligt spanska myndigheter.
  • Över 48 000 av migranterna hade frivilligt återvänt till Marocko efter ett dygn.
  • Spanien har satt in militär och Italien har pausat Schengenavtalet med Spanien till följd av krisen.
  • EU-länder kräver gemensamma åtgärder, och ett extrainsatt ministermöte om Ceuta planeras till tisdagen efter händelserna.
Myndigheterna har upprättat en 500 meter lång flytande barriär utanför Ceuta
Reuters  · Ofta betalvägg
Forssell (M) försvarar kritiken mot Spanien: ”Det kan gå väldigt fort om man tappar kontrollen”
tv+text · www.tv4.se
Migrant: ”Det var vårt livs chans”
www.lemonde.fr  · Ofta betalvägg
Professor: Ingen slump att gränskrisen uppstod
radio+text · Sveriges Radio
Annons
Boka hotell i Sverige – upp till 25% rabatt hos Elite
Elite Hotels

Gå förbi betalväggar!

Omni Mer låser upp en mängd artiklar. En smidig lösning när du vill fördjupa dig.

Upptäck Omni Mer
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen