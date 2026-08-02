Dödstalet i Ceuta stiger till 72: ”Det smärtar mig”

Antalet personer som dött i samband med gränsrusningen i den spanska exklaven Ceuta under torsdagen och fredagen har stigit till 72, rapporterar Reuters.

Utöver dödsoffren har över 1 000 personer behandlats av sjukvården sedan torsdagen.

– Det smärtar mig djupt att unga människor dör till havs. Det är inte rätt att kvinnor med barn så små som två månader gamla ska korsa havet bara för att dö år 2026, säger Ceutabon Karima Abenaz till nyhetsbyrån.