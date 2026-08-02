Professor: Ingen slump att gränskrisen uppstod

Den spanske högerpolitikern Alvise Pérez viftar med en spansk flagga under en protest i Ceuta.

Gränskrisen i exklaven Ceuta uppstod inte av en slump – en större kraft måste ha legat bakom. Den slutsatsen drar professorn i statsvetenskap, P-O Hansen, i Sveriges Radios program ”Godmorgon världen”.

– Jag har svårt att se att 60 000 människor på kommando rör sig obehindrat i vattnet från Marocko till Spanien, säger han i programmet.

Hansen, som är verksam vid Linköpings universitet, ser flera tecken på yttre påverkan: Att allt skulle ha sin grund i en spansk dom i högsta domstolen, att migranterna skulle få fri lejd vidare in i Schengen och att individer som simmade dit skulle särbehandlas positivt är sådana. Omständigheter som han klassar som osannolika.

– Det är en maktdemonstration från Marocko helt klart och det sker i ett läge där man har variabler som kan få det att se ut som att det har med andra saker att göra.

Statsvetaren Bernd Parusel konstaterar att politiker över hela Europa dragit nytta av krisen. Till Aftonbladet säger han att situationen skapat splittring och att många politiska utspel fått ”överdriven spridning”.