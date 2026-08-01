Spanska myndigheter erfar: Fler drunknade vid Ceuta
Hela omfattningen av tragedin vid gränsövergången i Ceuta är fortfarande okänd, skriver El País. I nuläget har 67 personer hittats döda, och en poliskälla säger till tidningen att det finns fler kroppar till sjöss.
Enligt källan förbereder exklaven en anläggning med kapacitet att förvara 200 kroppar i Ceutas tidigare militärsjukhus.
Dykare och civilgardets sjöfartstjänst söker efter döda på havsbotten, och bärgade omkring tio kroppar under lördagsmorgonen. Även marockanska myndigheter ska ha hittat döda på andra sidan vattnet.
Enligt en källa vid en lokal begravningsbyrå är många av de döda unga, flera mellan tolv och 14 år gamla. Familjer som förlorat kontakten med sina anhöriga ringer ofta till begravningsbyråerna eller lokaltidningen för att få hjälp, säger källan.
De som inte kan identifieras begravs med ett nummer i stället för ett namn.
Gränskrisen i Ceuta — det gäller saken
- Runt 50 000 migranter korsade gränsen från Marocko till den spanska exklaven Ceuta under torsdagen och fredagen.
- Minst 67 personer drunknade eller trampades ihjäl när de försökte ta sig in, enligt spanska myndigheter.
- Över 48 000 av migranterna hade frivilligt återvänt till Marocko efter ett dygn.
- Spanien har satt in militär och Italien har pausat Schengenavtalet med Spanien till följd av krisen.
- EU-länder kräver gemensamma åtgärder, och ett extrainsatt ministermöte om Ceuta planeras till tisdagen efter händelserna.