Spanska myndigheter erfar: Fler drunknade vid Ceuta

Hela omfattningen av tragedin vid gränsövergången i Ceuta är fortfarande okänd, skriver El País. I nuläget har 67 personer hittats döda, och en poliskälla säger till tidningen att det finns fler kroppar till sjöss.

Enligt källan förbereder exklaven en anläggning med kapacitet att förvara 200 kroppar i Ceutas tidigare militärsjukhus.

Dykare och civilgardets sjöfartstjänst söker efter döda på havsbotten, och bärgade omkring tio kroppar under lördagsmorgonen. Även marockanska myndigheter ska ha hittat döda på andra sidan vattnet.

Enligt en källa vid en lokal begravningsbyrå är många av de döda unga, flera mellan tolv och 14 år gamla. Familjer som förlorat kontakten med sina anhöriga ringer ofta till begravningsbyråerna eller lokaltidningen för att få hjälp, säger källan.

De som inte kan identifieras begravs med ett nummer i stället för ett namn.