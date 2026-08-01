Högerextrem marsch i Ceuta möts av motdemonstranter
Den högerextrema gruppen Núcleo Nacional anordnade en marsch genom Ceuta på lördagen, med uppmaningar om att protestera mot den ”förrädiska” regeringen och ”försvara området”. Det rapporterar Sky News.
Tiotals demonstranter, omgivna av ett stort polisuppbåd, marscherade genom staden. De möttes av ett större antal motdemonstranter som ropade slagord som ”Ceuta är enat, inte splittrat”.
Polisen spärrade av delar av stadskärnan för att undvika våldsamma sammandrabbningar.
Gränskrisen i Ceuta — det gäller saken
- Runt 50 000 migranter korsade gränsen från Marocko till den spanska exklaven Ceuta under torsdagen och fredagen.
- Minst 67 personer drunknade eller trampades ihjäl när de försökte ta sig in, enligt spanska myndigheter.
- Över 48 000 av migranterna hade frivilligt återvänt till Marocko efter ett dygn.
- Spanien har satt in militär och Italien har pausat Schengenavtalet med Spanien till följd av krisen.
- EU-länder kräver gemensamma åtgärder, och ett extrainsatt ministermöte om Ceuta planeras till tisdagen efter händelserna.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen