Högerextrem marsch i Ceuta möts av motdemonstranter

Den högerextrema gruppen Núcleo Nacional anordnade en marsch genom Ceuta på lördagen, med uppmaningar om att protestera mot den ”förrädiska” regeringen och ”försvara området”. Det rapporterar Sky News.

Tiotals demonstranter, omgivna av ett stort polisuppbåd, marscherade genom staden. De möttes av ett större antal motdemonstranter som ropade slagord som ”Ceuta är enat, inte splittrat”.

Polisen spärrade av delar av stadskärnan för att undvika våldsamma sammandrabbningar.