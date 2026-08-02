ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Migranter springer den sista biten in på spanskt territorium. (Antonio Sempere /AP/TT / AP)
Gränskrisen i Ceuta

Uppgifter: Inlägg på sociala medier drev migranter till Ceuta

Av Daniel Persson
Publicerad:

Inlägg på sociala medier om att Europa ”öppnat portarna” drev tiotusentals att samtidigt söka sig till Ceuta. Det menar migranter som journalister från Sveriges Radio och Le Monde talat med på plats i den spanska exklaven.

– Jag såg videor på Instagram och Tiktok av människor som korsat gränsen och som sa att de hade öppnat portarna, säger Ziad Bousad – en 23-åring från ett arbetarklassområde i Casablanca – till Le Monde.

Sveriges Radios utsände Sara Assarsson rapporterar från gränsen att hon också träffat flera som hävdat att de inspirerats av vad de sett på sociala medier.

– Det har funnits Facebook-grupper och andra sociala medier som spridit att det varit en bra tid att korsa gränsen, säger hon.

På lördagen hade 48 000 av de runt 60 000 migranter som försökt ta sig in i Europa återvänt till Marocko
www.lemonde.fr  · Ofta betalvägg
Migranterna säger att de kommer att försöka igen, refererar Sara Assarsson – Ekots utsända reporter
radio+text · Sveriges Radio
Annons
Boka hotell i Sverige – upp till 25% rabatt hos Elite
Elite Hotels
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen