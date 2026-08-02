Uppgifter: Inlägg på sociala medier drev migranter till Ceuta

Migranter springer den sista biten in på spanskt territorium.

Inlägg på sociala medier om att Europa ”öppnat portarna” drev tiotusentals att samtidigt söka sig till Ceuta. Det menar migranter som journalister från Sveriges Radio och Le Monde talat med på plats i den spanska exklaven.

– Jag såg videor på Instagram och Tiktok av människor som korsat gränsen och som sa att de hade öppnat portarna, säger Ziad Bousad – en 23-åring från ett arbetarklassområde i Casablanca – till Le Monde.

Sveriges Radios utsände Sara Assarsson rapporterar från gränsen att hon också träffat flera som hävdat att de inspirerats av vad de sett på sociala medier.

– Det har funnits Facebook-grupper och andra sociala medier som spridit att det varit en bra tid att korsa gränsen, säger hon.