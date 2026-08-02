Forssell försvarar sin Spanienkritik efter Ceuta

Migrationsminister Johan Forssell (M) står fast vid kritiken mot Spaniens migrationspolitik efter migrantkrisen i Ceuta.

Mycket tyder på att Marockos regering koordinerade anstormningen, och flera bedömare ser det som ett försök av främmande makt att destabilisera Europa. Migranter på plats säger till Le Monde att sociala medier-inlägg om att Europa ”öppnat portarna” fick tusentals att söka sig till exklaven.

Forssell tror ”absolut” att händelsen var koordinerad, men säger att det inte fråntar Spanien ansvaret för sin migrationspolitik.

Han tycker inte att Sveriges och andra EU-länders skarpa fördömanden av Spanien spelar främmande makt i händerna.

– Nej, det gör det inte, därför att den politik som Spaniens regering har fört skapar precis den här typen av sårbarheter och risker som kan utnyttjas av andra länder.