Von der Leyen vill stärka gränsen: Skickar brev till Spanien

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen vill stärka unionens yttre gränser efter migrantkrisen i spanska Ceuta, rapporterar Reuters.

”EU:s yttre gränser är ett gemensamt europeiskt ansvar”, skriver Ursula von der Leyen i ett brev adresserat till Spaniens premiärminister Pedro Sánchez, som nyhetsbyrån tagit del av. Hon uppges också hylla ministerns snabba hantering av situationen.

Spanien har krävt europeisk solidaritet inför tisdagens extrainsatta möte mellan EU:s inrikesministrar. Italien och Danmark har i stället kritiserat Madrid och föreslagit att Spanien ska stängas av från Schengen.