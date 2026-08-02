Källor: Marockanska agenter bland migranterna i Ceuta

Spanien har upptäckt marockanska underrättelseagenter bland de migranter som tagit sig till exklaven Ceuta de senaste dagarna. Det uppger källor inom Guardia Civil för El Español.

Agenterna ska ha identifierats med hjälp av kameraövervakning längs gränsen.

Det är enligt källorna inte första gången underrättelsepersonal hittats bland migranter under liknande rusningar mot gränserna i Ceuta och Melilla.