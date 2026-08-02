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Migranter i Ceuta på fredagen. (Antonio Sempere /AP/TT / AP)
Gränskrisen i Ceuta

Källor: Marockanska agenter bland migranterna i Ceuta

Av Hedda Hallsenius
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Spanien har upptäckt marockanska underrättelseagenter bland de migranter som tagit sig till exklaven Ceuta de senaste dagarna. Det uppger källor inom Guardia Civil för El Español.

Agenterna ska ha identifierats med hjälp av kameraövervakning längs gränsen.

Det är enligt källorna inte första gången underrättelsepersonal hittats bland migranter under liknande rusningar mot gränserna i Ceuta och Melilla.

Källa: Syftet är att få förstahandsinformation om spansk gränssäkerhet
www.elespanol.com
Videor från de senaste dagarna visar marockanska gendarmer transportera migranter närmare Ceuta i lastbilar
www.dagbladet.no
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