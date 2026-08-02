Expert: Spanienkritiken är mest politiskt spel

De kraftiga europeiska reaktionerna mot Spanien efter migrantkrisen i Ceuta handlar mest om att plocka politiska poäng. Det säger Johan Ekstedt, migrationsforskare vid Institutet för Europastudier på universitetet i Bryssel, till SVT Nyheter.

Även om migranterna stannat kvar i Ceuta hade deras chanser att ta sig vidare till Europa varit minimala, fortsätter han.

– Ceuta är inte ens med i Schengensamarbetet på samma sätt som övriga Spanien. Dessutom är möjligheten för marockanska medborgare att få asyl eller rätt att stanna i EU praktiskt taget obefintlig.

Ceutakrisen är i första hand en lokal humanitär katastrof med många döda och skadade, enligt Ekstedt.