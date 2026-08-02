Marocko skyller krisen i Ceuta på desinformation
Marocko bryter tystnaden om Ceutakrisen, och skyller på desinformation och människosmugglare, skriver Reuters.
Vidare skriver landets inrikesdepartement att vissa migranter uppmuntrats av en dom i Spaniens högsta domstol om att personer som tar sig dit vattenvägen ska särbehandlas. Den teorin har avfärdats av flera experter som menar att rusningen mot gränsen sannolikt koordinerats av Marockos regering.
Marocko uppger även att omkring 40 000 människor försökte ta sig till Ceuta. Tidigare har den spanska regeringen uppskattat att det rörde sig om cirka 50 000, och lokala myndigheter i Ceuta talar om 60 000.
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