Spanien: Nästan alla migranter tillbaka i Marocko

Nästan alla migranter från Marocko som tagit sig in i den spanska exklaven Ceuta har återvänt till hemlandet. Det säger den spanska utrikesministern José Manuel Albares enligt Bloomberg.

– Varenda en av dem kommer att återvända, säger han.

Enligt både Spanien och Marocko ledde digitala desinformationskampanjer om Spaniens mottagande till att över 50 000 människor tog sig till Ceuta i förra veckan. Exklaven gränsar till Marocko i Nordafrika, men som del av Spanien utgör den tekniskt sett en del av EU.