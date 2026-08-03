Spanien: Nästan alla migranter tillbaka i Marocko
Nästan alla migranter från Marocko som tagit sig in i den spanska exklaven Ceuta har återvänt till hemlandet. Det säger den spanska utrikesministern José Manuel Albares enligt Bloomberg.
– Varenda en av dem kommer att återvända, säger han.
Enligt både Spanien och Marocko ledde digitala desinformationskampanjer om Spaniens mottagande till att över 50 000 människor tog sig till Ceuta i förra veckan. Exklaven gränsar till Marocko i Nordafrika, men som del av Spanien utgör den tekniskt sett en del av EU.
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