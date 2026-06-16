Domare frias – anklagades för högerextrem gest i tv

VAR-domaren Shaun Evans som anklagades för att ha gjort en högerextrem gest inför VM-matchen mellan Tyskland och Curacao frias, rapporterar BBC. Enligt Fifas utredning finns det inga bevis för att Evans har brutit mot några regler.

Anklagelserna gällde att Evans höll handen med tummen och pekfingret i en ring och fingrarna pekande nedåt. Gesten används av högerextremister, men kan också betyda ”OK”.

I ett uttalande säger Evans att han är ledsen över det som hänt och att han förstår hur gesten kan tolkas, men att han inte gjorde tecknet medvetet.

Evans kommer fortsatt att vara tillgänglig under mästerskapet.