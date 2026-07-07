Domen mot Le Pen lockar journalister från hela världen

Journalister från hela världen har lockats till Frankrike när domen mot högerpolitikern Marine Le Pen ska presenteras i dag, skriver Politico.

På plats släpps 75 journalister in för uppläsningen. De första började köa redan klockan 05.00 i morse, eftersom det är först till kvarn som gäller.

Le Pen åtalas för att ha förskingrat 32 miljoner kronor i EU-medel och dömdes till fyra års fängelse i mars 2025. Den överklagades och nu kommer den nya domen läsas upp klockan 13.30. Det kan komma att pågå ett par timmar eftersom domarna troligen kommer att vilja förklara hur de har resonerat, skriver Politico.

Le Pen väntas inte uttala sig direkt efter domen, utan kommer att åka till partiets högkvarter i Paris. I stället kommer hon att uttala sig på fransk tv under kvällen.