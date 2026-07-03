Dopningsmisstankar mot svenska VM-motståndarna

Åtta spelare i Tunisiens trupp utreds för dopning under fotbolls-VM, skriver The Times. Spelarna ska ha testat positivt för spår av substansen clenbuterol som finns på Internationella dopingbyrån Wadas lista. Halterna är dock så låga att spelarna sannolikt inte riskerar att straffas.

Misstanken är att spelarna fått i sig substansen via kött som de ätit på basen i Mexiko.

Tunisien inledde VM med att förlora med 5-1 mot Sverige. Därefter följde ytterligare två förluster.