Superhetta drar in över VM – värmeindex kan nå 46 grader

En värmebölja är på väg in över östra och centrala USA, något som kommer att märkas vid flera VM-matcher, skriver TT.

När Frankrike och Paraguay gör upp i åttondelsfinalen i Philadelphia i morgon väntas värmeindex nå mellan 38 och 46 grader, enligt amerikanska National Weather Service. Värmeindex kombinerar lufttemperatur och luftfuktighet för att fastställa den upplevda temperaturen.

När Sverige mötte Frankrike i sextondelsfinalen i New Jersey var det ”bara” 32 grader varmt, skriver TT.