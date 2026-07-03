Superhetta drar in över VM – värmeindex kan nå 46 grader
En värmebölja är på väg in över östra och centrala USA, något som kommer att märkas vid flera VM-matcher, skriver TT.
När Frankrike och Paraguay gör upp i åttondelsfinalen i Philadelphia i morgon väntas värmeindex nå mellan 38 och 46 grader, enligt amerikanska National Weather Service. Värmeindex kombinerar lufttemperatur och luftfuktighet för att fastställa den upplevda temperaturen.
När Sverige mötte Frankrike i sextondelsfinalen i New Jersey var det ”bara” 32 grader varmt, skriver TT.
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