VM-svepet: Fifachefen har flugit över 6 200 mil

Fifas president Gianni Infantino.

Österrike hade inte mycket att sätta emot ett imponerande Spanien, som vann torsdagskvällens sextondelsfinal bekvämt med hela 3–0. Anfallaren Mikel Oyarzabal gjorde två mål när laget lyckades vinna en slutspelsmatch i VM för första gången sedan 2010. I åttondelsfinal ställs Spanien mot en annan stornation, Portugal. Portugal slog Kroatien med 2–1 i en högdramatisk match under natten. Storstjärnan Cristiano Ronaldo och hans lagkamrater vände ett 0–1-underläge till 2–1 i slutminuterna. Kroatien trodde att de hade kvitterat till 2–2 sent på tilläggstid, men domaren dömde bort målet.

VM-sextondelsfinalerna.

Fifapresidenten har hittills rest 6 200 mil

Är det någon som har haft en späckad VM-kalender så är det Fifas president Gianni Infantino. Han syns på nästan varje match och har varit på läktarna i både USA, Mexiko och Kanada. Ursprungsplanen var att Infantino skulle se två matcher om dagen med hjälp av sitt privatplan. Enligt ESPN:s uträkning har det inte blivit riktigt så många, men under mästerskapets tre veckor har Fifachefen ändå rest över 6 200 mil. Läs mer här.

Norske tränaren: ”Ancelotti, vi kommer och tar dig”

Norges förbundskapten Ståle Solbakken har skapat stora rubriker i Brasilien efter att ha skickat en passning till lagets meriterade tränare. Citatet ”Passa dig, Carlo Ancelotti, vi kommer och tar dig” efter Norges seger mot Elfenbenskusten har fått ett och annat brasilianskt ögonbryn att höjas. Norge och Brasilien möts i åttondelsfinal, och nu förtydligar Solbakken att han bara menade väl. – Det var en hyllning mer än något annat. Läs mer här.

Vem vinner matchen mellan VM 1994 och VM 2026?

Hur skiljer sig egentligen VM 2026 jämfört med 1994, då turneringen också spelades i USA? The Guardian har grävt i arkiven och jämför nu bland annat stjärnor, frisyrer, tröjor, arenor, målgester och lag från de båda årtalen. Vilket mästerskap vinner matchen? Avgör själv här.